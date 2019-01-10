بعد خطاب بومبيو في مصر.. ظريف يرد بتغريدة عن "الفوضى والقمع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول رد فعل على خطاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، رد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".

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وقال ظريف إنه "كلما تدخلت الولايات المتحدة/ أينما تدخلت حلت الفوضى والقمع والاستياء".

وشدد ظريف في تغريدته على أنه "من الأفضل للولايات المتحدة أن تتغلب على خسارة إيران"، على حد تعبيره.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد تطرق إلى موضوعات عدة خلال خطابه الذي ألقاه من مقر الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة التي يزورها حاليا في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي خطابه دعا بومبيو إلى ضرورة التصدي للنظام الإيراني بدلا من إقامة العلاقات معه. وجاء حديثه من الجامعة الأمريكية في القاهرة حيث يزور مصر حاليا في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، إذ قال: "حلفاؤنا شاركوا بجهود ترسيخ السلم في المنطقة".