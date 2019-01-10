مصر.. تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة العذراء في الإسكندرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأنبا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، إن "شرطة المفرقعات قامت بتفكيك عبوة ناسفة تم العثور عليها على بعد 20 مترا في محيط كنيسة العذراء بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية".

وأوضح حليم، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "أشخاصا أبلغوا الأمن المتواجد لتأمين الكنيسة عن قيام مجهولين بوضع شنطة مجهولة أمام سوبر ماركت قريب من كنيسة العذراء، وتمت الاستعانة بشرطة المفرقعات والتي قامت بدورها بالتعامل مع الأمر وتفكيكها".

وقبل أيام، قُتل ضابط شرطة مصري خلال تفكيك عبوة ناسفة مزروعة أمام إحدى الكنائس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك مع بدء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما أصيب اثنان آخران جراء الحادث، رغم الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط الكنائس.