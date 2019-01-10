براءة مرشد الإخوان و6 آخرين في "أحداث مسجد الاستقامة" بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الخميس، ببراءة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، حسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية ذاتها، حسب "بوابة الأهرام".

وسبق أن وجهت النيابة إلى المتهمين تهم "القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات"، حسب الموقع نفسه.