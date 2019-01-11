تضم وحدات كوماندوز.. الجيش التركي يحرك تعزيزات عسكرية إلى حدود سوريا

نشر الجمعة ، 11 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الجمعة، بأن جيش بلادها قد دفع بتعزيزات عسكرية تحركت إلى حدود سوريا.

وأوضحت وكالة الأناضول أنه "وصلت إلى ولاية هطاي (جنوب) تعزيزات جديدة للجيش التركي، مكونة من وحدات كوماندوز ومركبات عسكرية مدرعة، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا".

وأضافت أن "وحدات من الكوماندوز وشاحنات عسكرية محملة بدبابات وناقلات جنود مدرعة، وصلت إلى منطقة يايلاداغي في هطاي، وسط تدابير أمنية مشددة".

وذكرت أن "التعزيزات العسكرية القادمة من ولاية تركية مختلفة، توجّهت من يايلاداغي نحو الوحدات العسكرية الموجودة في حدود محافظة إدلب السورية".