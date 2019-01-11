دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، إن بلاده تحرص دائما على "ترسيخ دعائم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين".

وجاءت كلمات العاهل البحريني خلال استقباله وزير الخاريجة الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل البلاد في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية تنويه عاهل البلاد بشأن "الدور الفاعل للجالية الأمريكية وإسهاماتها في نهضة المملكة الشاملة"، مشددا على أن "أفرادها هم دائماً موضع ترحيب وتقدير من قبل شعب البحرين".

كما تحدث العاهل البحريني عن اعتزاز المملكة بـ"علاقاتها الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تمتد لأكثر من مائة وعشرين عاماً من التنسيق والتعاون بهدف تحقيق المصالح المشتركة على كافة المستويات".

ونقلت الوكالة البحرينية أن بومبيو أعرب عن تقديره لعاهل البلاد و"هنأه بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخراً في المملكة"، لافتا إلى تأكيده على أن "البحرين تمضي دائماً على الطريق الصحيح لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها".

وأضافت أن بومبيو "أشاد بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات قوية يتواصل نموها في المجالات كافة في ظل الحرص المشترك على تحقيق ذلك"، مشيرة إلى أن عاهل البلاد أقام مأدبة غداء تكريماً لوزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له.

وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في مقدمة مستقبلي بومبيو لدى وصوله إلى البلاد قادما من مصر.