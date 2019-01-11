واشنطن تكشف عن إبرام اتفاقية تعاون عسكري مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن إبرام اتفاقية تعاون عسكري مع مصر، مشيدة بـ"الشراكة" التي تجمع بين البلدين.

وجاء إعلان واشنطن عبر صفحتة سفارتها في القاهرة عبر موقع "فيسبوك"، قائلة إنه "في الفترة التي سبقت الاجتماعات الناجحة التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو في القاهرة، انتهينا من إبرام اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري المتقدم بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضافت واشنطن في معرض حديثها عن الاتفاقية: "هي وجه آخر للشراكة الاستراتيجية التي تتمتع بها بلادنا منذ عقود. وقال اللواء محمد الكشكي إن الاتفاقية (تفتح فصلاً جديداً للتعاون)، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة".

كما نقلت قول القائم بالأعمال الأمريكي توماس جولدبرجر إنه "مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا"، على حد تعبيره.