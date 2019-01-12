دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة، بـ"سماع دوي انفجارات في سماء دمشق"، حسبما أفادت عبر موقعها الإلكتروني.

ونقلت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"أهداف معادية"، لافتة إلى أنها أسقطت "عددا منها".

كما نقلت الوكالة قول مصدر عسكري لم تكشف عن هويته، إنه "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي"، حسب تعبيره.

على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر في وزارة النقل، لم تكشف عن هويته، بقوله إن "حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان"، على حد تعبيره.