الباز يكشف ما قاله السيسي إلى أمير قطر: لن أترك حق مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور" المصرية الخاصة، "لأول مرة"، وفقا لتعبيره، ما دار في حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حين التقاه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة عام 2014.

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الباز الذي يقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" المصرية الخاصة قال لمشاهديه "إن الواقعة تقريبا ممكن تكونوا تسمعوها لأول مرة"، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تناولت الأمر آنذاك بأن "السيسي أبلغ تميم اعتذاره بشأن ما قالته (وسائل الإعلام) في حق والدته".

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وأشار إلى تعليق البعض حينها على أن "الرئيس تعامل بحكمة شديدة وبأدب شديد جدا"، حسب قوله. وأضاف الباز: "سأقول لكم ما لم تسمعوه، وسمعت الكلام من شاهد عيان كان قريبا جدا من وقوف السيسي مع تميم"، قائلا ما جاء على لسان الرئيس المصري إلى أمير قطر: "بلغ والدتك اعتذاري، أنا لا أرضى بهذه الإساءات، لكن حق مصر الذي عندك لن أتركه ثم صافحه وغادر".

وفي 2015، كشف السيسي أنه اعتذر لأمير قطر عن أي "إساءات" صدرت ضد والدته الشيخة موزة بنت ناصر في الإعلام المصري، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014.

وقال "السيسي"، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" في فبراير/ شباط 2015: "لا يمكن الإساءة إلى المرأة العربية بأي شكل من الأشكال، ولذلك أنا قلت لأمير قطر من فضلك بلغ والدتك عني الاعتذار، لأنني لا أقبل مثل هذه الإساءات، ليس إلى سيدة من قطر فقط، وإنما إلى أي سيدة من أي مكان في العالم".

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر، متخذة قرارها في يونيو/ حزيران 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين، وهي الدول التي أرجعت تلك الخطوة إلى "دعم" الدوحة "للإرهاب"، وهو الأمر الذي تنفيه الأخيرة.