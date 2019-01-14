محلل لـCNN: ثلاث رسائل يريد بومبيو إيصالها بجولته بالشرق الأوسط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تحدث طارق مسعود بروفيسور السياسات العامة في جامعة هارفارد، عن الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو خلال الجولة التي يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يستشف من خطاباته وخصوصا في مصر، ثلاثة نقاط محورية.

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وقال مسعود في مقابلة مع الزميل فريد زكريا على برنامج GPS على CNN: "اعتقد أن ما حاول وزير الخارجية إيصاله هو إلى المشاهدين العرب أو للمشاهدين في الدول العربية كان عبارة عن ثلاثة أمور، أولها أن الولايات المتحدة الأمريكية تكره إيران بالقدر الذي تكرهونها أنتم".

وتابع قائلا: "الأمر الثاني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد الأحزاب والحركات الإسلامية من داعش الذي يعتبر الأكثر تشددا وعنفا إلى جماعات مثل الإخوان المسلمين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تكرههم بالقدر الذي تكرهونه أنتم".

واردف مسعود: "الأمر الثالث هو أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الاستقرار والنظام عوضا عن الديمقراطية والحرية التي كانتا ما تركز عليهما إدارة أوباما، وهي رسائل أراد زعماء عرب سماعها وأعتقد أنهم كانوا سعداء بسماعها".