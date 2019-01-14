كاتبة لـCNN: فرص أمريكا بتغيير نظام إيران "صفر تقريبا"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت روبين رايت، الكاتبة في صحيفة نيويورك تايمز إن الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران وخصوصا بعد خطاب وزير الخارجية، مايك بمومبو خلال زيارته لمصر، تجعل من فرص نجاح البيت الأبيض بتغيير النظام بطهران "صفر تقريبا".

02:42 كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية فعلاً على إيران؟

جاء ذلك في مقابلة لرايت مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قالت: "أساس التحالف الذي يروج له بومبيو في المنطقة (الشرق الأوسط) ويحاول جمع الدول الخليجية عليه بقيادة المملكة العربية السعودية وإسرائيل هو إعادة تعريف من هو العدو ومن هو الصديق في المنطقة".

وتابعت قائلة: "هذه سياسة أخرى تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في تتعارض فيه مع حلفاء في أوروبا بالإضافة إلى روسيا والصين الموقعتان أيضا على الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015 ومبدأ أن تتمكن الإدارة الأمريكية من الوصول لهدفها والذي يرتقي لتغيير النظام، نعم الحديث هنا عن تغيير تصرفات النظام الإيراني ولكن في الحقيقة هو تغيير النظام بأكمله، معدومة".

وأردفت: "فرص حصول ذلك هو صفر تقريبا ومن الصعب جدا تحقيقه دون دعم من المجتمع الدولي الذي يساهم بالضغط على إيران إلى نقطة يمكن عندها عقد اتفاق نووي (جديد)".