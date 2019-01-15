بقرار من السيسي.. ترخيص رئاسي لسفر كبار رجال الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، رقم 23 لسنة 2019، بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.

وحسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي، فقد نص القرار على أن "الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم".

كما نص على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى، ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة"، فضلا عن أنه "يسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".