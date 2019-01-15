دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، الحديث عن دستور البلاد عبر حسابه على موقع" تويتر"، فيما تباينت ردود فعل متابعيه.

قد يهمك: البرادعي يغرد عن "نسف دولة القانون": لم أتصور اضطراري لكتابة البديهيات

وكتب البرادعي، في حسابه على موقع "تويتر": "في الأنظمة القمعية يُهدِر الحاكم الدستور ويفصل الترزية (الشرفاء) دستورا على مقاس الحاكم، وينتهى الأمر غالباً بسقوط الدستور وفشل الحاكم".

واعتبر أنه "منذ قيام الثورة محاولات لا تنتهي؛ ليكون الدستور أداة للسيطرة وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته. ومازال العبث مستمرا"، على حد تعبيره.

وتباينت ردود الفعل لدى متابعي البرادعي، إذ حذره البعض من التعرض إلى "السباب" والانتقادات التي تطاله دوما بشأن دوره في ملف العراق والسلاح النووي، بالإضافة إلى تعليق يقول على ما ورد في تغريدته: "الترزية (الشرفاء) دونت ميكس".

وتوالت ردود الفعل على النحو التالي، علما بأن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من كل ما يتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

-*-*