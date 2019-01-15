أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت إيران قمرا صناعيا، الثلاثاء، لكنه فشل في الوصول إلى المدار الذي كان يجب أن يستقر به، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نقلا عن وزير الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، محمد جهرومي.

وأقيم حفل إطلاق القمر الإيراني، بايام، في محطة "الإمام الخميني" الفضائية في وقت مبكر الثلاثاء، لكنه "لم يصل إلى السرعة الكافية في المرحلة الثالثة ولم يستقر في مداره"، وفقا لما قاله الوزير لإرنا، وأشار إلى أن قمرا آخر يستعد للإطلاق في المستقبل.

وكان قد حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طهران من إطلاق قمر صناعي، وأكد أن هذه الخطوة ستسفر عن فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال بومبيو في بيان له: "إن مثل هذه التصرفات ستشكل خرقا إيرانيا جديدا لقرار مجلس الأمن 2231، والذي يطالب النظام الإيراني بألا يجري أي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية، أو يمكن إيران من صناعة سلاح نووي"، على حد تعبيره.