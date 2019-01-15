نتنياهو: علاقاتنا مع العالم العربي تتوطد أكثر من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع العالم العربي "تتوطد أكثر من أي وقت مضى"، وفقا لما جاء في سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وتحدث نتنياهو عن إيران، قائلا إنها "تكذب باستمرار. إنها كذبت حول الاتفاقية النووية وكشفنا عن ذلك بعد إخراج الأرشيف النووي من طهران وهي تكذب الآن وتزعم أنها تطلق قمرا صناعيا عاديا إلى الفضاء ولكنها تريد فعلا أن تمتلك المرحلة الأولى من إطلاق صاروخ عابر للقارات، خلافا للاتفاقيات الدولية"، مضيفا: "ندعم الرفض الأمريكي الحازم لهذه الخطوة العدوانية دعما كاملا".

وأضاف نتنياهو: "سمعت أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول (ليس لإيران أي تواجد عسكري في سوريا. نحن نقوم بدور استشاري فقط). إذن، أنصح إيران أن تخرج من سوريا بسرعة؛ لأننا سنواصل تطبيق سياستنا الحازمة بلا خوف ودون هوادة".

وتابع: "جميع الإجراءات التي اتخذناها على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي تهدف إلى تعزيز جاهزيته لتحقيق هدف واحد وهو الانتصار في الحرب. وكلما كنّأ أقوى، كلما زدنا من الفرص لتحقيق السلام".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، أوضح نتنياهو أنه "بفضل قدراتنا الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية علاقاتنا مع العالم العربي تتوطد أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا في هذا الصدد: "دول إسلامية رائدة تقترب منّا وهي تدرك أننا لسنا عدوا لها وإنما سند ضروري بالنسبة لها"، ليستكمل بعدها: "لو كنّا مستعدين للدفاع عن دولتنا بكل قوتنا قد لا نضطر إلى شن حرب شاملة".

وأردف بقوله: "إن اضطررنا لذلك فإن جيش الدفاع سيواجه هذا التحدي وسيتغلب عليه كما سيفعل المواطنون الذين سيقفون صفا واحدا متلاحمين في وقت الاختبار. سنضمن معا بقاء إسرائيل إلى الأبد".

كما نقل نتنياهو ما قاله إلى رئيس هيئة الأركان العامة الجديد في الجيش الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، موضحا: "سنعزز أكثر قدراتنا الهجومية وسنضمن امتلاك قبضة ضاربة ضد الأعداء القريبين والبعيدين. على أعدائنا الذين يهددون وجودنا أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا لا يحتمل على عدوانهم"، مضيفا أن "الجيش سيكون مستعدا لتحقيق الحسم في حرب متعددة الساحات".

وأبلغ نتنياهو رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع المنتهية ولايته الفريق غادي أيزنكوت، بقوله: "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة؛ فأنت كنت شاهدا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم البعض وحتى تم تصوير ذلك"، على حد تعبيره.