قطر تدعم لبنان بنصف مليار دولار بعد زيارة تميم بن حمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الإثنين، عن عزم قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني، وشراء سندات قيمتها 500 مليون دولار.

وبعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى لبنان لحضور القمة التنموية العربية ولقائه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، قال محمد بن عبدالرحمن إن قطر "ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي، لتدعيم الاقتصاد اللبناني".

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وأضاف أن قطر "كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها، وهذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يبقى التزام قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتا مهما تغيرت الظروف".

وتابع وزير الخارجية القطري بالقول: "نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر"، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية القطرية.

وكان الشيخ تميم بن حمد قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك، الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه، في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا"، مضيفا: "شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها".