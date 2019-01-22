ماذا قال رئيس الهيئة السعودية للطيران المدني بعد إعفائه من منصبه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه عبد الحكيم التميمي، في أول تعليق له على إعفائه من منصبه كرئيس لهيئة الطيران المدني في السعودية، الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على "دعمهما اللامحدود" له ولقطاع الطيران.

وقال التميمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في ختام مسيرتي بهيئة الطيران المدني لا يسعني إلا أن أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم اللامحدود لي ولقطاع الطيران وسأظل ما حييت خادما لهم وجنديا مخلصا لهذا الوطن بإذن الله."

وكان العاهل السعودي قد أصدر الإثنين أمراً ملكياً يقضي بإعفاء التميمي دون إيضاح سبب هذا القرار.

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يشار إلى أن إعفاء رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه جاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بالتميمي وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الاطلاع على الخطة التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وتم استعراض الوضع الراهن للمطار والخطة المستقبلية.

يذكر أن التميمي كان قد عُيّن رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير في يونيو/ حزيران 2017.