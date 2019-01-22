دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن هناك "محاولات للتستر" على قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن هذه المحاولات من أجل المال.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا "تدرك جيدا الجهات التي تنادي بحرية الإعلام وتحاول في الوقت نفسه، التستر على جريمة مقتل خاشقجي من أجل المال". وأضاف أن "بعض الدول الغربية تحاول التستر على الجريمة، وتركيا تدرك أسباب محاولتهم هذه"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

واعتبر جاويش أوغلو أن تركيا تعاملت مع القضية بالمبادئ، وقال: "اتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية". وأضاف أن تركيا "أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي، وستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة".

والجمعة الماضية، رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على سؤال صحفي عما إذا كان يخطط لإطلاق أي تحقيق أممي بشأن خاشقجي، قائلا: "ليس لدي الحق في فتح تحقيق، هناك التباس كبير بين ما يمكن للأمين العام أن يفعله وما لا يستطيع أن يفعله".

وأضاف غوتيريس: "الأمين العام لا يمكنه إطلاق تحقيق جنائي. أستطيع القيام بذلك بطلب من مجلس الأمن إذا وجد أنه يوجد تهديد للأمن، وفي بعض الحالات الأخرى بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة". وتابع غوتيريس بالقول: "أنا لست الشخص الصحيح لفتح تحقيق جنائي، ولم يُقدم لي أي طلب رسمي لفتح تحقيق من أي دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".