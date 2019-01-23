تشييع جثمان الطالبة آية مصاروة بعد اغتصابها وقتلها بأستراليا

(CNN)-- اجتمع آلاف المشيعين لحضور جنازة آية مصاروة، وهي طالبة تحمل الجنسية الإسرائيلية من عرب 84، قُتلت في أستراليا، في مسقط رأسها باقة الغربية شمال إسرائيل.

الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 21 عاماً تعرضت للاغتصاب والقتل في ثاني أكبر مدينة بأستراليا، ملبورن، بعد وقت قليل من منتصف الليل في 16 يناير/ كانون الثاني. حدث الأمر عندما كانت في طريقها إلى منزلها بعد عرض كوميدي.

وعثر بعض المارة على جثة مصاروة، حيث كانت ملقاة شبه عارية بين شجيرات بالقرب من محطة ترام.

وألقت الشرطة في أستراليا، التي وصفت الهجوم بأنه "مروع"، القبض على مشتبه به، وهو كودي هيرمان، البالغ من العمر 20 عاماً، واتهمت الشاب بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل.

وكان مقتل مصاروة، التي كانت تدرس في أستراليا لمدة عام، قد أصاب أثار موجة من الحزن الشديد، ودفع آلاف الأشخاص لتنظيم وقفات احتجاجية.