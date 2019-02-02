أردوغان يهنئ الشيخ تميم بفوز قطر بلقب كأس آسيا 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفوز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة الأناضول التركية تصريحات لمصادر في الرئاسة التركية أكدت أن الرئيس التركي هنأ الشيخ تميم بالفوز "الذي استحقه" منتخب قطر بلقب كأس آسيا.

وشدد أردوغان وأمير قطر على ضرورة تعزيز التعاون بين بلديهما في جميع المجالات والإبقاء على التواصل بين الدوحة وأنقرة.

يذكر أن المنتخب القطري كان قد حقق لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في نهائي نسخة عام 2019، أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.