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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف العقيد، تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، التقارير الإعلامية التي تشير إلى إيصال التحالف لأسلحة أمريكية إلى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بأنها "غير منطقية".

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ونفى المالكي بشدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، لافتا إلى "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي سياق متصل أعلن المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، السبت، عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء".

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وأوضح المالكي أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ (19 يناير 2019م) وتاريخ (31 يناير 2019م) والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".