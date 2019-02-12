القدس و"صفقة القرن" على طاولة مباحثات الملك سلمان ومحمود عباس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، وعبر عن دعمه لفكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت واس إن الملك سلمان أكد وقوف المملكة إلى جانب "حقوق الشعب الفلسطيني" في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، عبر عباس عن شكره للسعودية على مواقفها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وفقا للوكالة السعودية، التي أشارت إلى أنه جرى بحث المستجدات على الساحة الفلسطينية بين الملك سلمان وعباس.

من جانبها أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن عباس أطلع الملك سلمان على قضية "صفقة القرن"، كما استعرض الجانبان ما وصفته الوكالة بـ"الأخطار" التي تتعرض لها مدينة القدس.

يذكر أن قضيتي القدس وصفقة القرن، أثارتا جدلا واسعا حول العالم منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، بالإضافة إلى نيته إتمام "صفقة القرن"، التي تهدف بجوهرها لإيجاد وطن بديل للفلسطينيين.