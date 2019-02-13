دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلاقات التي تجمع إسرائيل بالدول العربية ما عدا سوريا بأنها "علاقات جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته إسرائيل لحضور مؤتمر وارسو لحضور مؤتمر السلام والأمن بالسرق الأوسط، حيث قال وفقا لما نقله الحساب الرسمي له على تويتر: "علاقاتنا مع الدول العربية باستثناء سوريا علاقات جيدة جدا تتحسن طوال الوقت.. إسرائيل تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك الأمس".

وأردف: "أعتقد بأن مجرد أمر انعقاد هذا المؤتمر الذي يجمع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة ودول مختلفة حول العالم وفي المنطقة في مكان واحد، وفي قاعة واحدة لتناقش أهم موضوع برأيي بالنسبة لأمننا القومي هو إنجاز في غاية الأهمية.. نعمل يوميًا، بما في ذلك خلال يوم أمس، ضد إيران وبصورة مستمرة، ضد إيران وضد محاولتها التموضع في المنطقة".

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وتابع قائلا: "إنه مؤتمر دولي هام جدًا يُعقد في وارسو. بحيث يتمحور حول القضية الإيرانية، وهو يجمع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة والدول خارج هذه المنطقة. فستكون هناك اجتماعات مثيرة للاهتمام ومتنوعة".

وأضاف: "نستعمل ونوظف العديد من الوسائل فضلاً عن العديد من الجهات ضد العدوان الإيراني، وضد محاولتهم التزود بأسلحة نووية، وصواريخ بالستية. إذ نقوم بالكشف عن عملياتهم الإرهابية في أوروبا المرة تلو الأخرى، كما نحبط محاولتهم التموضع عسكريًا في سوريا المرة تلو الأخرى، ويومًا بعد يوم".