ترامب لم يعلن النهاية بعد.. استمرار المعركة ضد داعش بالباغوز الفوقاني

(CNN)-- اختفت أصوات الرشاشات حول الباغوز الفوقاني، وهي آخر معاقل داعش في سوريا والعراق، هذا بحسب ما قال الجنرال في قوات سوريا الديمقراطية الذي يدير تلك العملية.

وقال الجنرال إن داعش الآن يسيطر على منطقة بمساحة 700 متر في 700 متر، وهي منطقة تحتوي على عشرات الخيم فقط، بداخلها حسب ما يقول 1000 شخص بمن فيهم مدنيون ومقاتلون لداعش. هؤلاء المقاتلين يستخدمون هؤلاء المدنيين على ما يبدو كدروع بشرية.

وأضاف الجنرال أيضاً إن قوات السورية الديمقراطية تمكنت من تحرير 10 رهائن، ولكنهم يعتقدون أنه لا يزال هناك المزيد منهم في منطقة الخيم. وجود هؤلاء الرهائن، إضافة إلى المدنيين، دفعهم إلى التوقف عن القتال في الوقت الحالي.

في تلك الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيصرح بإعلان كبير عن سوريا في غضون 24 ساعة، مرت تلك الفترة ولم يصرح بشيء بعد. لذلك فإن المواجهة في الباغوز الفوقاني مستمرة.