نتنياهو ضد غانتز.. كل ما قد تحتاج معرفته عن انتخابات إسرائيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يزداد الجدل الذي يشهده الشارع الإسرائيلي حول تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومدى تأثير ذلك على الانتخابات المقبلة التي من المزمع عقدها في أبريل/ نيسان المقبل، إلى جانب إمكانية تخلي حزب الليكود عن نتنياهو؟

ايلي هازن، رئيس العلاقات الخارجية بحزب الليكود رد في مقابلة مع الزميل فريد زكريا لبرنامج GPS على CNN: "نحن نؤمن بشدة أن ما يجري هو اضطهاد سياسي، ولنكن واضحين وبالأرقام، نتنياهو ومنذ 1997 اضطر للتعامل مع 19 تحقيقا واتهامات ودعاو، 16 من أصل الـ19 انتهى المطاف بها دون أي شيء".

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وتابع قائلا: "نحن نؤمن أنه وخلال الاستماع -في إسرائيل لدينا جلسة استماع قبل المحاكمة- فإن نتنياهو سيمزق (يكذب) كل هذه المزاعم".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تلقى ضربة قوية بعد أن أظهرت نتائج استطلاعين للرأي أنه غير قادر على تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يظهر مدى تأثر حملته الانتخابية بإعلان النائب العام الإسرائيلي نيته مقاضاته بتهم فساد.

الاستطلاعان أجرتهما كل من KAN News والقناة 13 الإسرائيلية، وأظهر أن التحالف اليميني لنتياهو فاز بـ59 مقعدا بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إذ ينقصه مقعدان للوصول إلى النصاب القانوني (61 مقعدا) من أصل 120 مقعدا لتشكيل الحكومة.