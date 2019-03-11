روحاني يصل بغداد في أول زيارة.. ورئيس العراق: لا استقرار دون إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إلى بغداد، في أول زيارة له إلى العراق منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، فيما رأى الرئيس العراقي برهم صالح أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون إيران.

وقال روحاني إن العلاقات بين إيران والعراق "خاصة جدا" وإن هدف الزيارة، التي تستمر 3 أيام، هو تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين البلدين، مضيفا: "وقفنا إلى جانب الشعب العراقي في الأيام الصعبة، والآن نعود ونقف إلى جانب الشعب العراقي خلال أيام السلام والأمن التي ينعم بها العراق"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

واعتبر روحاني أن العلاقة بين إيران والعراق "لا يمكن مقارنتها بدولة محتلة مثل الولايات المتحدة، المكروهة في المنطقة، القنابل التي أسقطها الأمريكيون على العراقيين والشعب السوري وبلدان أخرى في المنطقة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة، وسيبقى الموقف الأخوي الإيراني تجاه بلدان المنطقة في الأذهان".

وقال إن "الأمريكيين يبحثون عن إثارة الإيرانوفوبيا، وهم يبحثون دائما عن الخلافات والانقسامات بين دول المنطقة بسبب مصالحهم الخاصة والحفاظ على الكيان الصهيوني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

من جانبه، قال الرئيس العراقي إن زيارة روحاني إلى بغداد "مهمة جداً وتأتي في ظروف مهمة أيضاً". وأضاف: "نأمل منها أن تكون محطة مهمة لتوطيد علاقاتنا الاقتصادية والتأكيد على المشتركات بيننا أمنيا وسياسيا واقتصاديا ومن حيث رؤيتنا لعموم المنطقة".

وتابع برهم صالح بالقول، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "لا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران". ورأى أن "العراق يستطيع أن يلعب دور الجسر والرابط والوسيط النزيه من أجل ربط المصالح بين دول المنطقة".