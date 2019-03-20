العاهل الأردني: موقفنا من القدس واضح.. و"كلا" لفكرة الوطن البديل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن موقف الأردن من القدس واضح وثابت، رافضا فكرة الوطن البديل للفلسطينيين أو الضغط على بلاده من أجل قضية المقدسات، وذلك في كلمة له خلال زيارة قام بها إلى محافظة الزرقاء، الأربعاء.

وقال الملك عبدالله: "عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأضاف العاهل الأردني قائلا: "بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي"، وأشار إلى أن الأردن سيرد على فكرة الوطن البديل للفلسطينيين بـ"كلا"، وفقا للوكالة.

وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترات متصاعدة خلال الفترة القليلة الماضية بسبب القدس، ما دفع بمجلس النواب للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب السفير الأردني من إسرائيل.