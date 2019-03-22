الكرملين عن الجولان: نأمل بقاء تصريحات ترامب دعوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم بإسم الكرملين أن بلاده تأمل بقاء التصريحات التي دعا فيها ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، دعوة فقط.

وأوضح بيسكوف قائلا: "بصراحة، مثل هذه الدعوات بإمكانها زعزعة الأوضاع المتوترة بالأصل في الشرق الأوسط، الفكرة بحد ذاتها لا تساهم بأي شكل مع الأهداف الساعية للتسوية في الشرق الأوسط بل على عكس ذلك، للآن هذه مجرد دعوة ولنأمل أن تبقى دعوة".

وكان مصدر بالخارجية السورية قد رد على تصريحات ترامب، قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية: "هذا الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له".

وأضاف: "لقد أصبح جليا للمجتمع الدولي أن الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة باتت تمثل العامل الأساس في توتير الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين الأمر الذي يستوجب وقفة جادة من دول العالم لوضع حد للصلف الأمريكي وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في العالم.. تصريحات الرئيس الأمريكي وأركان إدارته حول الجولان السوري المحتل لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وأن الشعب السوري أكثر عزيمة وتصميماً وإصراراً على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة وعودتها إلى كنف الوطن الأم شاء من شاء وأبى من أبى طال الزمان أم قصر".