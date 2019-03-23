واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "كمسيحي، أعتقد بالتأكيد أن هذا ممكن"، هكذا جاء رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن "الرب أرسل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل "حماية إسرائيل من إيران".

وفي مقابلة خلال زيارته إلى القدس مع شبكة البث المسيحية الأمريكية (CBN)، سأل المذيع كريس ميتشيل وزير الخارجية الأمريكي إذا كان "الرب قد رقى ترامب ليكون رئيسا في هذا الوقت لحماية اليهود من التهديد الإيراني، مثل الملكة استير"، بطلة عيد البوريم الذي تحتفل به إسرائيل هذا الأسبوع، وهو ذكرى خلاص اليهود في بلاد فارس من مذبحة، بحسب المعتقدات اليهودية.

ورد بومبيو على السؤال، قائلا: "كمسيحي، أعتقد بالتأكيد بأن هذا ممكن"، وأضاف: "أنا واثق أن الرب يعمل هنا... عندما أرى التاريخ المميز في هذا المكان والعمل الذي تقوم به إدارتنا لضمان أن هذه الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط، هذه الدولة اليهودية، ستبقى".

وجاء تصريح بومبيو بعدما أعلن ترامب، عبر حسابه على تويتر، أنه "قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان"، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا بعد حرب عام 1967.

وجاء إعلان ترامب كخطوة غير معتادة في السياسة الخارجية الأمريكية، بعد خطوة أخرى مشابهة عندما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث الأسبق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ومحلل CNN للشؤون الدبلوماسية والعسكرية، إن "تأكيد بومبيو على أن ترامب ربما يكون قد أرسله الرب لإنقاذ إسرائيل، كان ليعد أمرا مثيرا للضحك، إذا لم يكن هذا مؤشرا على أن وزير خارجيتنا يتجاوز بتهور الخط الفاصل بين الدين والدولة".

وأضاف كيربي أن تصريحات بومبيو "ليست محرجة فقط بل خطيرة وغير مسؤولة وتشجع المتطرفين الذين يرون الغرب كغزاة صليبيين وتزعج الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة كمدافع عن الحريات الدينية والمدنية".

وبومبيو ليس أول مسؤول في إدارة ترامب يقول إن "الرب أراد ترامب أن يصبح رئيسا"، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مقابلة مع CBN أيضا، إن "الرب أراد ترامب أن يصبح رئيسا ولذلك أصبح رئيسا"، على حد تعبيرها.