قوات سوريا الديمقراطية تعلن تحرير "الباغوز" بالكامل من داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، تحرير منطقة الباغوز، شرق سوريا، والتي تعتبر آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لمصطفى بالي، رئيس قوات سوريا الديمقراطية على تويتر، حيث قال: "تعلن قوات سوريا الديمقراطية دحر ما يسمى بالخلافة وهزيمة داعش على الأرض 100%، وفي هذا اليوم الفريد، نحيي ذكرى آلاف الشهداء الذين سقطوا ممن جعلت جعودهم مثل هذا اليوم ممكنا".

ويذكر أن الحكومة السورية قالت إنها لن تقبل بأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية، دون دعوة منها، وبما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا، وفقا لما قاله وزير الدفاع السوري، علي أيوب، الإثنين.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس أركان القوات المسلحة العراقية، عثمان الغانمي، والقائد العام لأركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، أكد أيوب أن قوات سوريا الديمقراطية هي الورقة الأمريكية الأخيرة في سوريا، وشدد على أن دمشق ستتعامل معها إما بالقوة أو عبر المصالحات.