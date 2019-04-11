دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في السودان، الخميس، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قالت فيه مصادر لـCNN إن الرئيس السوداني، عمر البشير، تنحى عن منصبه وأنه يقبع تحت الإقامة الجبرية، لافتين إلى أن حراسه الشخصيون تم تغييرهم ويقبعون بدورهم إلى مراقبة مكثفة.

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وينتظر السودانيون إعلانا نشره التلفزيون السوداني عن إعلان مرتقب للقوات المسلحة في البلاد منذ صباح، الخميس، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد العديد من المظاهرات ضد البشير، قد نشر بيانا، الخميس، قال فيه: "شعبنا الأبي، بعد أن ناضلنا وانتظرنا أكثر من أربعة أشهر كللت بالدماء والصبر ندعو الجماهير للحشد للاعتصام ونؤكد أن الشعب لن يقبل بغير سلطة مدنية انتقالية قوامها الكفاءات الوطنية البعيدة عن نظام الاستبداد والقهر.."

وأضاف: "على قيادة قوات شعبنا المسلحة تسليم السلطة للشعب حسب ما جاء فى إعلان الحرية والتغيير".