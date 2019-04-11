دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدفاع السوداني، الفريق عوض بن عوف "اقتلاع" الرئيس السوداني، عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، معلنا فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

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جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية العليا في السودان والتي يرأسها بن عوف، بثته القناة السودانية الرسمية، حيث قال إن المؤسسات الأمنية نبهت مرارا رئاسة الدولة حول ما يجري بالبلاد وان النظام "واصل إطلاق الوعود الكاذبة ردا على مطالب الشعب".

وأوضح بن عوف أن فرض حالة الطوارئ سيرافقه حظر للتجوال اعتبارا من الـ10 مساء بالتوقيت المحلي ولمدة شهر، ملقيا الضوء على إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة، وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية.

وكانت مصادر أكدت لشبكة CNN في وقت سابق أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تنحى عن منصبه بعد نحو 3 عقود في السلطة ويقبع حاليا تحت الإقامة الجبرية، لافتة إلى أن حراسه الشخصيون تم تغييرهم وهم يقبعون تحت المراقبة المكثفة، دون تقديم تفاصيل عن الموقع الذي يمكث به البشير.