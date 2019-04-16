البحرين: السجن المؤبد لـ69 وإسقاط الجنسية عن 138 في قضية "حزب الله"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد وأحكاما بإسقاط الجنسية، على متهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة "إرهابية" تسمى "حزب الله البحريني"، وفقا لما أعلنته النيابة البحرينية.

وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب ما نقله موقع النيابة العامة البحرينية.

وأضاف أن من بين الاتهامات الأخرى "إحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".

وأوضح أنه صدرت أحكام بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 23 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن المحكمة "أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، وتغريم 96 متهما بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهما ب مبلغ 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ 231 دينارا قيمة التلفيات"، وتابع بالقول إن المحكمة قضت ببراءة 30 متهم.