مصادر لـCNN: اعتقال رئيس برلمان السودان عائدا من قطر والبشير بسجن كوبر

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، مساء الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، موفقا لمسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه.

وأضاف المسؤولان في تصريح لـCNN إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع "متحفظ عليه في مكان آمن" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وكشف شهود عيان لـCNN أن رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، اعتقل الثلاثاء في مطار الخرطوم عائدا من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مشاركا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم سابقا)، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.

جاء ذلك في بيان سابق حذر فيه الحزب من الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري ومشيرا إلى أنها ستساهم في تأخير الانتقال السلمي والسلس للسلطة.