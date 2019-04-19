نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الضوء على تدخلات دول في القتال الجاري بالبلاد بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وبين المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

جاء ذلك في مقابلة لسلامة مع CNN حيث قال: "بالطبع يقلقني القتال الدائر على الأرض حاليا وتقلقني أيضا الصدوع في رد المجتمع الدولي، هناك بعض الدول متحالفة مع طرف وأخرى مع الطرف الآخر".

وتابع قائلا: "بالطبع يقدمون لكل طرف التعزيزات سواء بالمواد أو بالأموال وهذا يقلقني جدا، نعم هذا أقل جدية من التدخل الأجنبي المباشر، ولكنني لا أستبعد ذلك، والآن أحاول مع رئيسي، الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريس، الذي حاول إقناع الجميع بعدم التدخل مباشرة في هذا الصراع ووقف دعم الأطراف المتنازعة بالذخيرة والأسلحة الجديدة".

ويشار إلى أن المشير خليفة حفتر أعلن شن عملية أطلق عليها اسم "تحرير طرابلس" ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة، وما ما رد عليه فائز السراج رئيس الحكومة متعهدا بالتصدي لهذه العمليات وتقديم حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية.