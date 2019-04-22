"العسكري" السوداني يحذر من "ممارسات سلبية" بينها المخدرات وإغلاق الطرقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، مما وصفها بـ"ممارسات سلبية للاتجاه المعاكس"، وذلك بعد انسحاب قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة انسحابها من المفاوضات معه وتمسكه بالاحتجاجات حتى تسليم الحكم لسلطة مدنية.

وقالت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري السوداني، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن المجلس العسكري "يسعى إلى تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعا على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".

وأضافت أن "هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في التالي: قفل الطرق والتفتيش، والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات، مما انعكس سلبا على حياتهم".

كما ذكرت اللجنة أن من هذه الممارسات أيضا "استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية، مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن". وأضافت أن "بعض الشباب يمارسون دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطي واضح للقوانين واللوائح، إضافة إلى ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب".

وطالبت اللجنة المواطنين بالمساعدة في "إزالة هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد"، داعية إلى أن "يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة، بالعاصمة والولايات، حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".