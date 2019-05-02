علاء مبارك: هل سيتم التنازل عن أراض عربية بموجب "صفقة القرن"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول "صفقة القرن"، متسائلاً عن حقيقة هذه الصفقة والهدف منها.

وطرح مبارك عدة أسئلة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الخميس، قائلاً: "كلام كثير وجدل فى وسائل الاعلام عن ما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية ام اقتصادية؟"

وختم تغريدته بسؤال عما إذ كان "سيتم التنازل عن أي أراض عربية بموجب هذه الصفقة."

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل / نيسان إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو/حزيران المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

قد يهمك أيضاً: خبيرة تتحدث لـCNN عن "صفقة القرن" وضغوط على السيسي وموقف السعودية والإمارات

وأرجع كبير مستشاري ترامب سبب اختيار هذا الموعد للإعلان عن الخطة، إلى الانتهاء من تشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية.