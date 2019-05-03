ماذا نعرف عن السعودية هتون الفاسي؟ إحدى الناشطات المطلق سراحهن مؤقتا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان السعودية ومصادر لشبكة CNN أن السلطات في المملكة أطلقت سراح أربع ناشطات مؤقتا، مساء الخميس، هن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير النمنكاني.

الفاسي أكاديمية وكاتبة أعمدة، كانت من بين النساء الأوائل التي أصدرت رخص قيادة مركبات في السعودية مطلع يونيو/ حزيران 2018، وبعدها بأسابيع قليلة اعتقلت وفقا لمنظمات حقوقية.

وقالت تمارا كوفمن وايتس، الزميلة في معهد بروكينغز في أغسطس/ آب 2018: "هتون الفاسي تعتبر مثالا للسعودية التي قال محمد بن سلمان للجمهور الغربي أنه يسعى لإيجادها: أمة فخورة تتطلع لمستقبلها"، لافتة حينها إلى أنه "من المؤسف أن المرأة التي أمضت سنوات تؤهل فيه المجتمع السعودي لهذا المستقبل مسجونة الآن".

على الصعيد الآخر تبقى الناشطة السعودية، لجين الهذلول في السجن، ولم يدرج اسمها ضمن المجموعة المفرج عنها مؤقتا، الخميس، ولم تدرج في المجموعة التي أفرج عنها سابقا في مارس/ آذار الماضي.

علياء، شقيقة لجين الهذلول قالت في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعقيب على أنباء الإفراج المؤقت عن الناشطات السعوديات: "ألف مبروك الإفراجات، وإن شاء الله ما يشوفون أي شر بعد اليوم"، في حين قال شقيقها وليد: "اخبار حلوة وعقبال البقية".