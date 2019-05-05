نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت المحللة جيسيكا ستيرن، الأستاذة في جامعة هارفرد، إن هناك العديد من الرسائل التي يمكن الاستدلال عليها من مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" مؤخرا.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قالت: "الواضح من الفيديو أن البغدادي يحاول إظهار ليس فقط انه حي بعد التقارير العديدة بأنه قتل أو أصيب إصابة بالغة بل أيضا أنه لا يزال المسؤول، لاحظت أنه يرتدي سترة جهادية رأيتها من قبل ولا يجلس كرجل دين فقط بل يظهر بمظهر المحارب المسؤول.."

وتابعت قائلة: "بالنسبة لي هذا كله في سبيل التسويق وإظهار أن داعش لا يزال قويا ولا يزال أكبر منظمة إرهابية في العالم الآن وأنه هو لا يزال قويا ومسؤولا".

من جهتها قالت المحللة فرح بانديث في البرنامج ذاته لـCNN: "المثير للاهتمام هنا هو أنه ينغز ترامب في عينه قائلا إنك أعلنت أننا هزمنا ونحن لسنا مهزومون ويحاول الظهور بصورة القوي، ولكنه رجل في متوسط العمر يتكلم بطريقة تقليدية جدا لسببين من وجهة نظري، الأول القول للحكومات أنكم على خطأ وانا هنا وأنا قوي وأنا المتشدد الأكبر في العالم ولكن أيضا للظهور والقول للموالين له أنظروا لي أنا المسؤول وأيضا القول للقاعدة وغيرهم إذا ظننتم أنكم ستتنافسون معنا فأنتم مخطئون".