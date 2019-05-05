نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت مصدر دبلوماسي إماراتي إلى المعركة التي تشهدها ليبيا بين قوات المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا أو ما يُسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" ضد حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية، طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء، فائز السراج.

وقال المصدر الدبلوماسي لـCNN إن المعركة في ليبيا هي لـ"إنهاء النفوذ القطري والتركي في المنطقة ودعمهما للميليشيات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة".

ولفت مصدر في المنطقة إلى أن نحو 200 مليون دولار قدمت لحملة حفتر (العمليات التي أطلق عليها اسم عمليات تحرير طرابلس) مقسمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن الإمارات العربية زودت قوات حفتر بنحو 100 ناقلة جنود مدرعة خلال السنوات الماضية، والتقرير ذاته يشير إلى أن الإمارات ساعدت قوات حفتر على الأغلب في بناء قاعدة الهادم الجوية.

وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة بتاريخ الـ2 من الشهر الجاري إن اتفاق أبوظبي قدم فرصة لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، متابعا: "في الوقت الحالي، تستمر الجماعات المتطرفة في السيطرة على العاصمة، وتعطيل التوصل إلى حل سياسي."

ويذكر أنه وقبل أيام من العمليات التي أطلقها حفتر في ليبيا قام بزيارة إلى السعودية والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم ليبي يقابل فيها ملك السعودية منذ أكثر من 50 عاما.