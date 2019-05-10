مصدر لـCNN: البيت الأبيض يمرر رقم الاتصال بترامب لإيران عبر سويسرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر دبلوماسي مطلع، لـCNN، أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا طلب الإيرانيون من السويسريين ذلك.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب CNN بالتعليق. وكان ترامب قال، في مؤتمر صحفي، الخميس: "أود أن أرى من إيران، أود أن أراهم يتصلون بي". وأضاف: "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

وقال المصدر الدبلوماسي، لـCNN، إن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بالتحديد، مضيفا: "لم يطلب الإيرانيون ذلك بعد، ومن غير المرجح أن يطلبوا ذلك".

من جانبه، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يدالله جواني إن إيران لن تشارك في محاثات مع الأمريكيين، مضيفا أن "الشعب الإيراني يعتبر أمريكا غير جديرة بالثقة، وأن أمريكا لن تجرؤ على القيام بتحرك عسكري ضد إيران".

وفي ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إيران، لدى الولايات المتحدة اتفاق مع سويسرا لتمثل المصالح الأمريكية في إيران. واستخدام السويسريين للمحادثات الدبلوماسية ليس القناة الوحيدة للدبلوماسية الأمريكية مع إيران.