كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدث رجل الدين الإيراني، يوسف الطبطبائي نجاد، عن السيناريو من وجهة نظره لكيفية الرد على أي هجوم أمريكي على إيران، مؤكدا أن الأسطول الأمريكي "سيدمر بصاروخ واحد"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في خطبة الجمعة ألقاها الطبطبائي نجاد في مدينة أصفهان بإيران، حيث قال: "أسطول المليار دولار للولايات المتحدة سيدمر بصاروخ واحد، وإذا حاولوا القيام بأي عمل ستتم مهاجمتهم بعشرات الصواريخ، لأنه حينها القائد الأعلى (علي خامنئي) سيأخذ زمام الأمور والحكومة المحافظة (المعتدلة سياسيا) لن يكون عندها أي شيء لقوله".

وتابع قائلا: "إذا حاولوا (أمريكا) القيام بأي حركة، سيهاجمون بعشرات الصواريخ لأنه عندها المسؤولون الحكوميون لن يكونوا مسؤولين للتعامل مع الموقف بحذر، عوضا عن ذلك ستكون الأمور بيد قائدنا الحبيب (خامنئي)".

ويشار إلى أن تصريحات الطبطبائي نجاد تأتي بعد إعلان البحرية الأمريكية دخول حاملة الطائرات أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، في خطوة تلاها إعلان إرسال البارجة الحربية الأمريكية أرلينغتون وصواريخ باتريوت إضافية إلى المنطقة، وسط تقارير استخباراتية أمريكية عن تحركات إيرانية لنقل صواريخ بالستية متوسطة المدى على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.