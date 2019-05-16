حكومة دبي: عمليات مطار دبي مستمرة بعد تأخير بسيط بسبب حادث طائرة صغيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت حكومة دبي، الخميس أن عمليات مطار دبي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن "عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة".

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة أخرى، أن الحادث عبارة عن "سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب، ونجم عنها وفاة قائد الطائرة ومساعده"، مضيفا أن "الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "الحادث يتضمن طائره من نوع دايموند فورتي ثري تابعه لشركة هوني ويل، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني".

###