مدير "الأغذية العالمي" لـCNN: أطفال أبرياء يموتون باليمن بسبب الحوثيين

"يخزنونه في كل مكان".. نظرة لـCNN على إدمان القات في اليمن

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(CNN)-- صرّح مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، أن برنامج الأغذية العالمي سوف يعلق بعض عملياته في اليمن إذا لم يحدث تقدم مع الحوثيين فيما يتعلق بوقف "سرقة المساعدات"، وذلك في مقابلة أجرتها معه مذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون.

وكانت CNN كشفت في تحقيق خاص أن الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الدولية في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من أن اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب الحرب.

وقال بيسلي في المقابلة إن هناك بعضاً من قادة الحوثي ممن يريدون الخير والأفضل للبلاد، لكنه أشار أيضاً إلى أن آخرين غيرهم ينتفعون من الفوضى والحروب، مضيفاً أن هؤلاء هم "رجال عصابات وسارقين".

وذكر بيسلي "أن الأطفال الأبرياء يموتون الآن لأننا لا نستطيع إيصال المساعدات لهم"، وأرجع السبب في ذلك إلى "تحويل المساعدات هذه وعدم توفر إمكانية الوصول التي نحتاجها".

كما أعرب برنامج الأغذية العالمي عن أمله في أن "يتمكن المجتمع الدولي من ممارسة الضغط على جميع قادة الحوثيين للسماح لنا بالقيام بما هو صواب". مضيفاً أن المساعدات لن "لأغراض سيئة، كل ما نطلبه ببساطة هو السماح لنا بأداء عملنا. دعونا نساعد شعب اليمن البريء".