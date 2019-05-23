واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان إن "الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط من أجل توفير الحماية المناسبة لقوتنا". وأضاف أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال أعداد كبيرة من القوات غير صحيحة. وتابع بالقول إن رقم 10 آلاف جندي أو 5 آلاف جندي غير صحيح.

وردا على سؤال حول مخاوف بعض أعضاء الكونغرس من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تثير حربا مع إيران، قال شاناهان: "نحن نريد تجنب سوء التقدير الإيراني. مهمتنا هي الردع وهذا لا يتعلق بالحرب. لدينا مهمة في الشرق الأوسط، حماية حرية الملاحة ومواجهة الإرهاب في سوريا والعراق، وهزيمة القاعدة في اليمن، وحماية أمن إسرائيل والأردن".

وأضاف شاناهان أنه سيطلع الرئيس دونالد ترامب على الوضع الأمني مع إيران. وكانت مصادر أمريكية مسؤولة قالت، في تصريحات لـCNN، الأربعاء، إن وزارة الدفاع تدرس إرسال قوات للشرق الأوسط كإجراء رادع لكنها لم تتخذ قرارا بعد.