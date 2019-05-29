دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي إن الهجوم الذي استهدف عددا من السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ناجم عن "ألغام بحرية مؤكد تقريبا أنها إيرانية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبولتون من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، والتي وصل إليها مساء الثلاثاء، قال فيها: "المهم هو التوضيح لإيران وبدائلها أن مثل هذا النوع من النشطات يخاطر برد قوي من الأمريكيين".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، قال في تصريحات سابقة إن التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن استهداف السفن الـ4 قرب ميناء الفجيرة الاستراتيجي لا تزال جارية مع فرنسا وأمريكا.

ولم يكشف قرقاش هوية الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف التي وصفتها أبوظبي بـ"التخريبية"، لكنه نوه في حوار غير مصور مع الصحفيين إلى أن المنطقة تشهد أحداثا "جدية" كنتيجة للسلوك الإيراني.