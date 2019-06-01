الملك سلمان بقمة التعاون الإسلامي: الإرهاب يضرب منطقتنا من جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من يوم السبت، خلال كلمته بافتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة مكة، أن "الإرهاب يضرب في منطقتنا من جديد".

وقال الملك سلمان إن "التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجهها أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتها وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية بكل السبل والوسائل المتاحة".

وأضاف: "للأسف الشديد يضرب الإرهاب في منطقتنا من جديد، فخلال هذا الشهر تعرضت سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات لعمليات تخريب إرهابية ومن بينها ناقلتا نفط سعوديتان، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".

وتابع بالقول: "تعرضت محطتا ضخ للنفط في المملكة لعمليات إرهابية عبر طائرات بدون طيار من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران، ونؤكد على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدف المملكة ومنطقة الخليج فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم".