إسرائيل تنشر فيديو استهداف مواقع بسوريا.. ودمشق ترد بفيديو "تصدي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو للمناطق التي استهدفها في سوريا، صباح الأحد، ردا على قذيفتين صاروخيتين أطلقتا صوب مرتفعات الجولان.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية الصور ومقاطع الفيديو، في سلسلة تغريدات قال فيها: "عاجل جيش الدفاع يستهدف عدد من الأهداف العسكرية في سوريا ردًّا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت.."

وأوضح أذرعي أن من بين "الأهداف: بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز sa2".. مضيفا: "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل.. يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

من جهتها نشر وكالة الأنباء السورية الرسمية مقطع فيديو، ناقلة على لسان مصدر عسكري قوله: "مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح".

وأضاف المصدر السوري: "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".