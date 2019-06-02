وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للتفاوض مع إيران في هذه الحالة

لندن، بريطانيا (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن واشنطن مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع إيران، عندما تقرر طهران أن تتصرف كدولة طبيعية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السويسري، إيغناسيو كاسيس: "نحن بالتأكيد مستعدون للحوار مع إيران عندما يقرر الإيرانيون أن يتصرفوا كدولة طبيعية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "نحن على استعداد للتفاوض دون شروط مسبقة، وللجلوس معهم (الإيرانيون)، لكن الجهود الأمريكية لمكافحة السلوك المؤذي لهذه الدولة الإسلامية، وهذه القوة الثورية، سيستمر".

وعند سؤاله عن مشاركة أمريكا في وكالة الطاقة الدولية، أجاب بومبيو قائلا: "نحن نتابع عن قرب خلاصة عمل الوكالة"، وأضاف: "نعم لقد قمنا بحث الوكالة على التأكد من أنها تعمل على جميع الأصعدة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي، ولكن بمعزل عن ذلك، نحن نقوم بعملنا لضمان عدم إتاحة المجال أمام طهران لامتلاك سلاح نووي"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات من وزير الخارجية الأمريكي، في ظل التوترات التي تصاعدت مؤخرا في منطقة الخليج بين واشنطن وطهران، بعد أن حشدت أمريكا قواتها العسكرية من أجل ردع إيران.