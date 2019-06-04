انفوغرافيك.. كيف اختلف أول أيام عيد الفطر بين وداخل دول المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختلفت بداية عيد الفطر بين دول المنطقة وفي بعض الحالات داخل الدولة نفسها، بين يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما ما زال من المنتظر أن تعلن بعض الدول، مساء الثلاثاء، عن موعد عيد الفطر.

وكانت ليبيا واحدة من الدول اللافتة، إذ أعلنت دار الإفتاء وهيئة الأوقاف، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، مساء الإثنين، أن أول أيام عيد الفطر هو الأربعاء، قبل أن تتراجع وتعلن فجرا أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

وشهدت بعض الدول انقساما داخل أراضيها حول بداية العيد، سواء كان اختلافا طائفيا أو سياسيا مثل العراق ولبنان واليمن والسودان.

وجاءت قائمة الدول التي أعلنت أن عيد الفطر الثلاثاء كالتالي:

* المملكة العربية السعودية

* الإمارات العربية المتحدة

* الكويت

* البحرين

* قطر

* تركيا

* الجزائر

* موريتانيا

* الصومال

* جيبوتي

أما الدول التي أعلنت عيد الفطر الأربعاء فهي:

* مصر

* سوريا

* الأردن

* الأراضي الفلسطينية

* تونس

دول لم تعلن بعد ويُتوقع الأربعاء:

* المغرب

* إيران

* سلطنة عُمان

بينما جاء الانقسام حول العيد داخل بعض الدول كالتالي:

* العراق

ديوان الوقف السني: الثلاثاء

المرجعية الشيعية العليا: لم تعلن بعد

* لبنان

دار الافتاء (السنة): الثلاثاء

المجلس الشيعي الأعلى: لم يعلن بعد

المرجع الشيعي علي فضل الله: الثلاثاء

* اليمن

الحكومة المعترف بها: الثلاثاء

الحوثيون: الأربعاء

* السودان:

مجمع الفقه الإسلامي: الأربعاء

تجمع المهنيين: الثلاثاء