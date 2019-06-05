ترامب: هناك دائما فرصة عمل عسكري ضد إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك دائما فرصة لعمل عسكري ضد إيران، وذلك في تصريح يأتي وسط استمرار حالة التوتر بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك في مقابلة لترامب على برنامج مع الإعلامي، بيرس مورغان لبرنامج صباح الخير بريطانيا، سجل الثلاثاء، حيث قال: "هناك دائما فرصة (عمل عسكري) هل أريد ذلك؟ لا، أفضل عدم وقوع ذلك ولكن هناك دائما فرصة".

وردا على سؤال قال ترامب إنه مستعد للحوار مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مضيفا: "الأمر الوحيد هو أننا لا يمكننا السماح لهم (إيران) بالحصول على سلاح نووي".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، قال في كلمة، الثلاثاء: "الاحصائيات الرسمية تشير الى أفول اميركا الاقتصادي وانخفاض مذهل في تأثير اميركا على الاقتصاد العالمي"، مضيفا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "من الناحية السياسية يشهد اقتدار اميركا الافول ايضا حيث ان انتخاب شخص بخصال ترامب يعد اوضح وأفضل مؤشر لأفول اميركا السياسي".

وأضاف: "تسليم مصير سكان اميركا البالغ أكثر من 300 مليون نسمة الى شخص هنالك شكوك جادة حول توازنه الفكري والنفسي والاخلاقي مؤشر واضح على افول اميركا السياسي والأخلاقي".